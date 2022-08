L'Atalanta Calcio si fa aiutare dall'IA per scegliere le giovani promesse

A qualche anno di distanza dal nostro approfondimento sulla tecnologia dietro LaLiga, torniamo a trattare il connubio calcio e tech per via di una novità tutta italiana. Infatti, per selezionare le giovani promesse, ora l'Atalanta Bergamasca Calcio si farà aiutare dall'intelligenza artificiale.

L'annuncio è arrivato direttamente mediante il portale ufficiale dell'Atalanta, che ha spiegato di aver stretto a tal proposito una partnership con l'azienda Vedrai. Quest'ultima, fondata a maggio 2020 e avente generalmente focus su piccole e medie imprese, viene vista come uno dei maggiori player in termini di IA per quel che concerne il mercato nostrano.

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale si concentrerà principalmente sul settore giovanile. Michele Grazioli, Presidente di Vedrai SpA, ha spiegato che di mezzo c'è "una filosofia ben precisa: credere nei giovani del territorio, formarli e metterli nelle migliori condizioni per esprimere il proprio potenziale. Anche in Vedrai crediamo che il successo parta dalla crescita delle persone, ed è per questo che siamo orgogliosi di poter associare il nostro nome a questo bellissimo progetto".

Dall'altra parte, Maurizio Costanzi, Responsabile del Settore Giovanile dell'Atalanta Bergamasca Calcio, ha affermato che "sono stati toccati aspetti importanti, in primis quello che riguarda l'evoluzione sempre più veloce che la società richiede alle aziende, perché oggi non si può restare fermi, ma bisogna essere visionari per costruire il futuro. Allo stesso tempo c'è la storia che non si può dimenticare e che può essere un grande strumento e linfa per nuove intuizioni. C'è bisogno di numeri e di pensiero. Anche noi del Settore Giovanile in questi anni abbiamo raccolto tanti dati e Vedrai sarà uno strumento che ci darà una grossa mano".

Si punta dunque sul raccogliere dati utili a reclutare nuove leve, tenendo d'occhio le prestazioni di queste ultime e facendo allenare i calciatori di conseguenza. Insomma, in Italia non c'è solamente l'Inter a pensare a soluzioni tech.