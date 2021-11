Atalanta - Manchester United elogio alla tecnologia: IA, droni e 4K HDR-HLG nativo

La super sfida di Champions League tra l'Atalanta ed il Manchester United, terminata 2-2 ed andata in onda ieri sera su Sky Sport, entra a tutti gli effetti nella storia della pay tv italiana. Come annunciato dal direttore responsabile di Sky Sport, Federico Ferri, si è trattata della prima produzione Sky in 4K HDR-HLG nativo.

Si tratta della migliore qualità di visione attualmente garantita in 4K, ma non è tutto. La partita di Coppa dei Campioni infatti è stato un vero e proprio elogio tecnologico.

Sky ha infatti proposto delle animazioni in realtà aumentata applicata direttamente sul terreno di gioco, ed ha fatto debuttare anche i replay immersivi in Superslomotion basati sull'intelligenza artificiale. Durante il pre e post partita, inoltre, ha sorvolato lo stadio di Bergamo un drone che ha proposto delle immagini molto suggestive che hanno immerso ulteriormente gli appassionati nella sfida tra Ronaldo e Zapata.

La partita è stata trasmessa in esclusiva da Sky Sport in 4K, mentre su Mediaset Infinity+ è stata garantita la visione alla qualità classica. Su Canale 5 è toccato alla sfida tra Juventus e Zenit, mentre Milan e Porto stasera scenderanno in campo su Amazon, in maniera completamente gratuita per coloro che dispongono un abbonamento al servizio Prime.