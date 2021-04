Atari, superati i 100.000 dollari per l'asta sul mega-pack di NFT di Centipede

Ricordate quando si vociferava del fatto che Atari volesse entrare nel mondo delle criptovalute? Ecco, sembra che grazie all'esplosione dei Non Fungible Token quel momento sia giunto, infine.

L'inesauribile potere nostalgico di Atari è riuscito ad ammaliare qualche generoso collezionista, tanto da permettere a ciò che rimane dello storico brand di vendere 10 modelli 3D della cartuccia di Centipede per Atari 2600, tutti con firma crittografica e dunque spendibili come NFT, per una cifra che si aggira intorno ai 92.000 dollari. Dieci aste differenti, in cui la più sfortunata è stata venduta per 3.25 ETH, dunque 6.300 dollari, mentre il massimo raggiunto è stato 9.43 ETH, vale a dire circa 18.000 dollari.

Più o meno nello stesso arco di tempo, altri 100 NFT di Centipede sono stati venduti nel mercatino di Harmony One, un'altra criptovaluta, per una media di 180 dollari l'una.

Curiosamente, mentre parliamo di modelli 3D, sebbene unici, una di queste cartucce in formato fisico con packaging in buone condizioni potrebbe essere vostra per meno della metà del prezzo.

La compagnia ha già annunciato l'imminente rilascio sul mercato di un'altra ondata di NFT, tutte ispirate a Centipede e Pong, per poi spostarsi in un terzo momento su altri storici titoli.

Atari è solo una di una lunga lista di aziende che hanno deciso di sbarcare in questo pazzo mercato di file con firma crittografata che, per quanto possa sembrare assurdo, sono da considerarsi unici e dunque collezionabili.

Abbiamo approfondito la questione in uno speciale dedicato agli NFT. Potete trovare il video all'inizio di questa pagina.