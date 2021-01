Atene: trovate le statue senza testa di una schiava e la sua padrona in un antico cimitero

Risalenti al IV secolo a.C., le due statue in marmo bianche ritrovate in un antico cimitero ateniese raffigurano una ricca donna dell'élite della città greca con la sua serva. Questo tipo di ritrovamento, soprattutto, in un luogo che doveva essere una volta sacro, non è per niente insolito e adesso vi spiegheremo il perché.

Mentre a Pompei sono stati ritrovati i resti di quelli che dovevano essere i corpi di un aristocratico romano e il suo schiavo, gli scavi archeologici ad Atene tendono, ormai da decenni, a portare alla luce statue raffiguranti coppie legate da questa dinamica di potere.

Il rappresentare in marmo le donne o gli uomini affiancati dal loro principale servitore era una prassi comune nel IV secolo a.C. Questo ci viene direttamente indicato dalla stessa archeologia, che, negli anni precedenti, ha portato alla luce diverse coppie di statue, soprattutto provenienti dal Tempio Sacro di Agia Pareskevi (a Markopoulo Mesogaias) e dal cimitero di Kerameikos (sempre ad Atene).

Olga Palagia, professoressa di archeologia classica presso la National and Kapodistrian University, ha spiegato in un suo libro, "Una guida all'architettura greca", che, mentre gli adulti venivano affiancati dai loro servitori, i bambini morti prematuramente erano soliti essere raffigurati a fianco di un animale domestico (solitamente i cani).



Non si conosce il motivo perché le due donne siano state trovate senza testa. Palagia, che si è occupata anche delle ricerche sul campo, suppone che sia possibile che i ritratti del volto non fossero abbastanza accurati e idealizzati, rispetto ad altri presenti nello stesso luogo o in altre aree funebri. Questo potrebbe aver portato i familiari della "padrona" a distruggere solo le teste.

Un'altra ipotesi è che le due raffigurazioni siano state private dei loro capi dopo il 317 a.C., quando ascese come governatore di Atene Demetrio Falereo (345 a.C. - 282 a.C.).

Considerando le sue eccellenti capacità oratorie, la nuova guida della polis riuscì a guidare le sue sorti per ben 10 anni, introducendo svariate riforme nel sistema giuridico, ma affiancando, allo stesso tempo, un governo filo-macedone.

Fra le novità culturali imposte alla popolazione vi fu anche quella di rendere illegale qualsiasi raffigurazione dei morti con statue celebrative nei cimiteri, come quelle ritrovate.

Un piccolo approfondimento su questo personaggio è doveroso, perché va ad unirsi ad altre figure storiche fondamentali per l'età antica. In breve, quando il consenso cittadino si diresse verso un altro personaggio, Demetrio Poliorcete, Demetrio Falereo fu costretto a scappare per avere salva la vita. Decise, quindi, di rifugiarsi presso la corte di Tolomeo I, il fondatore della stirpe tolemaica - l'ultima dell'antico Egitto e di cui fece parte anche la tanto celebre e discussa Cleopatra.

Se questo legame non rendesse la sua storia abbastanza intrigante ai vostri occhi, sappiate anche che, secondo lo storico Strabone, l'ateniese, con le sue incredibili capacità oratorie, riuscì ad ispirare la creazione della Biblioteca d'Alessandria.