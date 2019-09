Ecco Atlas, il robot umanoide che fa ginnastica come un vero sportivo

L'azienda Boston Dynamics è famosa per i video su internet. Non è la prima volta che lascia con la bocca aperta il pubblico del web, e anche questa volta torna sulla cresta dell'onda con un video virale di un "robot ginnasta".

Si chiama Atlas ed è un robot umanoide capace di effettuare spettacolari esercizi ginnici. Nel video qui sopra è possibile ammirare l'automa mentre effettua una verticale, un salto mortale e persino un salto a 360°, il tutto senza fermarsi un attimo.

Secondo la descrizione del video, Boston Dynamics ha utilizzato un "algoritmo di ottimizzazione" e un "controller predittivo del modello" per rendere i movimenti più fluidi. Tuttavia non sempre gli esercizi riescono, e il tasso di successo sembra essere dell'80% (che è comunque tanto).

Pian piano i robot umanoidi stanno prendendo sempre più piede. Recentemente infatti, un "collega" di Atlas, Fedor, è stato ospitato per una settimana sulla Stazione Spaziale Internazionale, e sarà utilizzato in futuro per le passeggiate spaziali e in luoghi altamente pericolosi qui sulla Terra.

Riguardo agli automi, secondo un recente studio condotto da IBM nei prossimi tre anni i robot provocheranno il licenziamento di 120 milioni di lavoratori umani. Dobbiamo iniziare a preoccuparci, o non c'è nulla da temere?