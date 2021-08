Quanti atleti e sportivi sono morti durante le Olimpiadi? Ecco la triste classifica

Nel mondo dello sport non si dovrebbe mai sentire parlare di morte, soprattutto in una competizione bella e coinvolgente come le Olimpiadi. Ma quante persone sono effettivamente morte durante i Giochi a Cinque cerchi? Scopriamo insieme questi drammatici dati.

Di attività sportive e di giochi ce ne sono moltissimi, ognuno con le sue peculiarità e dose di "rischi". Sebbene gli atleti si preparino a dovere per essere sempre pronti a qualsiasi sforzo fisico, a volte capitano cose imprevedibili, che possono fare addirittura la differenza tra la vita e la morte.

Abbiamo sentito spesso parlare di malori fulminanti nel gioco del Calcio, o di urti così violenti nel Football americano da smorzare la vita di qualche sfortunato in pochi istanti, ma anche nei Giochi Olimpici dell'era moderna è accaduto, e forse già più volte di quanto si sperasse.

Nel corso della storia si sono avvicendate moltissime edizioni e ad oggi si è registrato che solo 2 atleti sono effettivamente morti durante l'esecuzione della loro disciplina, lasciando sgomenti medici, allenatori e la comunità sportiva in generale. Altri 10 atleti invece sono morti durante il decorso della rispettiva edizione olimpica, ma non mentre praticavano attività sportiva (è il caso, per esempio, di Nicolas Bochatay - campione di Sci di velocità - che durante l'edizione del 1992 ha perso il controllo e si è scontrato con una macchina durante le prove).

Gli unici due atleti che sono morti durante le Olimpiadi sono Francisco Lázaro, Maratoneta dell'edizione 1912, che morì a causa di un non ben specificato "squilibrio elettrolitico", e Knud Enemark Jensen - Ciclista professionista durante le Olimpiadi di Roma 1960 – deceduto per via di un colpo di calore che lo ha fatto svenire e lo ha fatto cadere violentemente a terra, fracassandosi il cranio sul colpo.

Vi ricordiamo che in questa lista non sono state tenute in esame le diverse persone morte durante le Olimpiadi a causa di fattori esterni ed estranei al mondo dello sport, come la triste vicenda del "Massacro di Monaco" del 1972 (in cui morirono 17 persone).

Voi eravate a conoscenza di questi macabri fatti? Conoscete altre storie "tristi" nel mondo dello sport? Raccontatecele - come sempre - nei commenti.

Se volete un argomento più felice. ma sempre a tema olimpico, qui trovate il nostro speciale sul Doodle delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Inoltre, sapevate perché gli atleti mordono le loro medaglie?