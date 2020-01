Nell'atmosfera dell'esopianeta più caldo conosciuto, KELT-9 b, le molecole si fondono

Kelt-9 b, o HD 195689 b è il più caldo esopianeta gigante gassoso (circa tre volte la massa di Giove) noto, con una temperatura nel suo emisfero diurno di 4326 °C, più caldo delle stelle nane rosse e di diverse nane arancioni.

Secondo una nuova ricerca (pubblicata nell'Astrophysical Journal Letters), il lato del pianeta rivolto verso la sua stella è talmente caldo da separare le molecole di idrogeno. Gli addetti ai lavori hanno osservato questa peculiare caratteristica attraverso il telescopio spaziale Spitzer, che oggi andrà ufficialmente in pensione.

Nonostante il pianeta sia formato da un "lato caldo", visto che la vicinanza con la stella blocca Kelt-9 b con una faccia perennemente rivolta verso il corpo celeste, e un "lato freddo", i ricercatori hanno scoperto che le due parti sono più equilibrate di quanto si aspettavano. Lo stesso vale per il punto più caldo del pianeta: si pensava che si trovasse durante la fase di mezzogiorno, quando la superficie del mondo si trova direttamente di fronte alla sua stella ospite. Invece, il punto caldo di KELT-9b si trova a circa 20 gradi ad est di mezzogiorno, in ritardo.

Su alcuni pianeti, i venti distribuiscono il calore, portando i gas caldi intorno al lato più freddo del pianeta. Affinché anche KELT-9b funzioni in questo modo, i suoi venti dovrebbero correre attorno ad esso a 241.400 chilometri all'ora, impossibile. Invece, gli astronomi pensano che il calore della stella vicina stia lacerando le molecole di idrogeno nel mondo infernale, che poi si spostano verso il lato oscuro del pianeta e si riformano. Basata su modelli, questa azione di separazione e ricombinazione spiega come il calore può essere distribuito in modo più uniforme.

Un mondo talmente estremo che gli scienziati non possono neanche confrontare.