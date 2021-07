Nell'atmosfera di un esopianeta rilevati per la prima volta degli isotopi

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature viene riportato che a 300 anni luce da noi, in un esopianeta gassoso chiamato TYC 8998-760-1 b, gli astronomi hanno rilevato una forma di carbonio nota come carbonio-13. Questo è il primo rilevamento in assoluto di isotopi nell'atmosfera di un esopianeta.

Questa informazione suggerisce che l'esopianeta si sia formato lontano dalla sua stella madre, nelle zone fredde del suo sistema, oltre a una linea immaginaria chiamata "limite della neve", ovvero quella zona in cui la temperatura è sufficientemente bassa da permettere ai composti contenenti idrogeno, come l'acqua, l'ammoniaca e il metano, di raggiungere lo stato solido.

TYC 8998-760-1 b è un esopianeta che abbiamo visto direttamente. Solitamente, infatti, possiamo vedere solo "l'ombra" di un pianeta che passa davanti la sua stella (grazie al metodo del transito). Il corpo celeste orbita attorno alla sua stella a circa 160 unità astronomiche (Plutone, per darvi un'idea della distanza, orbita a 40 unità astronomiche dal nostro Sole) e ha una massa di 14 volte e mezzo quella di Giove.

Gli esperti hanno individuato l'esopianeta utilizzando uno strumento chiamato Spectrograph for Integral Field Observations in the Near Infrared (SINFONI) montato sul Very Large Telescope. I ricercatori hanno scoperto che le lunghezze d'onda assorbite da TYC 8998-760-1 b sono coerenti con il carbonio-13, probabilmente legato principalmente al monossido di carbonio.

Informazioni del genere possono aiutarci a capire "come", "dove" e "quando" si formano i pianeti in un sistema solare.