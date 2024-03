Nell'atmosfera della Terra non c'è traccia di questo gas comune, dov'è finito?

La Terra cela tra i suoi misteri una questione che ha perplesso gli scienziati per generazioni: dove si nasconde il xenon, uno dei gas nobili, la cui presenza nell'atmosfera terrestre è inspiegabilmente scarsa?

Questo enigma, radicato nei confini della chimica planetaria e dell'astrofisica, ci porta indietro nel tempo, ai primordi del nostro sistema solare, quando meteoriti carichi di segreti cosmici hanno iniziato a disegnare il destino della nostra casa celeste.

I meteoriti carbonacei, custodi di storie antiche più dell'età stessa della Terra, rivelano livelli di xenon sorprendentemente elevati, suggerendo che l'atmosfera primordiale del nostro pianeta dovesse essere ricca di questo gas nobile, oggi quasi assente. Lo xenon, elemento di una distinta nobiltà chimica, è famoso per la sua indifferenza nei confronti delle reazioni chimiche, rimane un fantasma nell'atmosfera terrestre, sfuggente come pochi.

La sua assenza solleva domande sulla composizione chimica originaria del nostro pianeta e sui processi geologici e atmosferici che ne hanno modellato l'evoluzione. La ricerca ci ha portato a esplorare ipotesi affascinanti, dall'incorporazione del gas nei minerali del nucleo terrestre alla sua fuga nello spazio cosmico, spazzato via da un'infanzia planetaria turbolenta.

Recenti studi hanno acceso nuove luci su questo mistero, proponendo che lo xenon possa essere stato intrappolato in profondità nel mantello terrestre o forse espulso nello spazio in epoche remote, quando la giovane Terra era soggetta a violente collisioni meteoritiche. La solubilità dei gas nobili in perovskite, un minerale predominante nel mantello, emerge come un cruciale indizio nel puzzle dello xenon mancante.