Nell'atmosfera gli umani stanno pompando grandi quantità di questo metallo pericoloso

Un nemico invisibile si insinua nell'aria che respiriamo, un veleno che non conosce confini e che si accumula senza sosta: il mercurio. Questo metallo, noto per la sua tossicità e per la capacità di accumularsi negli organismi viventi, specialmente nei pesci che popolano i nostri mari, sta aumentando la sua presenza nell'atmosfera.

Secondo le stime, quest'ultimo ha raggiunto livelli sette volte superiori rispetto all'era preindustriale, intorno al 1500 d.C. Uno studio recente pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters ha lanciato un campanello d'allarme che non può e non deve essere ignorato.

Gli scienziati hanno scoperto che, se prima dell'inizio delle emissioni umane di mercurio l'atmosfera ne conteneva circa 580 tonnellate metriche, oggi siamo arrivati a toccare le 4.000 tonnellate metriche, un divario abissale che testimonia l'impatto devastante delle attività umane sull'ambiente.

La ricerca, guidata da Elsie M. Sunderland, scienziata ambientale presso l'Università di Harvard, sottolinea l'importanza di comprendere il ciclo naturale del mercurio, principalmente governato dalle emissioni vulcaniche, per stabilire un punto di riferimento nelle politiche volte a ridurre le emissioni e per prendere piena coscienza dell'impatto umano sull'ambiente.

Il mercurio, in particolare sotto forma di metilmercurio, è altamente tossico per l'uomo e la sua presenza è quasi inevitabile nella nostra vita quotidiana, soprattutto attraverso il consumo di pesce e frutti di mare, dove il metallo si bio-accumula. Sebbene i vulcani siano stati a lungo considerati i maggiori emettitori naturali di questo metallo, quantificarne l'emissione è sempre stato un compito arduo.

Tuttavia, i ricercatori hanno trovato un metodo innovativo per stimare retroattivamente la quantità di mercurio emesso in atmosfera dalle eruzioni passate, utilizzando come proxy l'anidride solforosa, un'emissione vulcanica facilmente rilevabile dai satelliti. Questo approccio non solo ha permesso di tracciare la quantità di mercurio emesso, ma anche di monitorare il movimento delle nubi vulcaniche, confermando che il metallo può viaggiare ben oltre il sito di iniezione.

Ovviamente le emissioni vulcaniche rappresentano solo una piccola parte dell'accumulo del metallo a livello del suolo nella maggior parte delle aree del globo, con alcune eccezioni nelle regioni vicine ai vulcani attivi.