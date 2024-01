L'atmosfera di Urano odora davvero di uovo marcio?

Urano è il penultimo pianeta del Sistema Solare ed è noto agli astronomi per l'orientamento insolito del suo asse di rotazione, parallelo all'orbita.

È uno dei quattro giganti gassosi presenti nel nostro Sistema ed è stato anche il primo pianeta a essere stato scoperto in tempi moderni. John Flamsteed osservò il pianeta per la prima volta solo nel 1690, catalogandolo per sbaglio come stella della Costellazione del Toro. Urano dovette attendere il 1781 affinché un altro astronomo capisse l'errore e lo inserisse all'interno della lista dei pianeti conosciuti.

Questo pianeta possiede anche un'altra importante peculiarità. Secondo diversi studi recenti, la composizione chimica dell'atmosfera di Urano sarebbe molto ricca e vi sarebbero presenti dei gas non molto piacevoli per il nostro naso.

Dopo aver scoperto che alcune nuvole di Urano sono composte da ammoniaca, gli scienziati si sono chiesti come fosse vivere all'interno dell'atmosfera del pianeta, magari in delle stazioni orbitanti simili alla ISS. Analizzandone la composizione, Patrick Irwin, dell'Università di Oxford, ha così scoperto che l'intera superficie del gigante è infestata dall'idrogeno solforato, la molecola che rende le uova marce e i cadaveri degli animali puzzolenti.

Lo scienziato per ottenere questo risultato ha utilizzato il Near-Infrared Integral Field Spectrometer (NIFS), uno strumento installato sul telescopio Gemini North che si trova alle Hawaii. Esaminando la luce riflessa del Sole sull’atmosfera di Urano, gli scienziati hanno ottenuto lo spettro chimico dell’idrogeno solforato, temuto dagli stessi chimici come una delle molecole più puzzolenti del mondo.

Galleggiare sopra il pianeta sarebbe quindi un'esperienza davvero infernale e assolutamente da evitare, poiché le concentrazione di idrogeno solforato e di ammoniaca - che si trova tra l'altro nella nostra orina - sono davvero elevate. Per questa ragione gli astronomi pensano che sia meglio visitare il pianeta fermando la propria stazione spaziale o astronave all'altezza dei suoi anelli, poco visibili dalla Terra (ecco gli spettacolari anelli di Urano visti dal James Webb).

Sfortunatamente, gli scienziati temono che anche l'atmosfera di Nettuno sia composta da questi stessi elementi. A rendere però meno puzzolente il pianeta successivo sarebbe la maggiore concentrazione di vapore acqueo nella sua atmosfera e la potenza dei suo venti, che in teoria diraderebbero il fetore.