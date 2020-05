Atmosfera di Venere ruota più velocemente del pianeta stesso, forse sappiamo il motivo

Il gemello infernale della Terra, Venere, è conosciuto come un pianeta "super-rotante", ciò significa che l'atmosfera del mondo ruota più velocemente del pianeta stesso. Gli scienziati cercano di capire dagli anni '60 le cause di questa super-rotazione, e ora un team internazionale di ricercatori potrebbe averlo finalmente scoperto.

Su Venere, infatti, i venti possono spostarsi fino a 60 volte più velocemente del pianeta stesso, e sebbene il pianeta impieghi 243 giorni per ruotare, l'atmosfera impiega solo quattro giorni per completare un giro. Nel 2016, i ricercatori hanno trovato una grande struttura d'onda - che si estendeva per 10.000 km - di gravità stazionaria nell'atmosfera del mondo infernale.

L'onda di gravità su Venere è così grande perché l'atmosfera si muove solo in una direzione, mentre sulla Terra, ad esempio, i venti più variabili non creano strutture d'onda così massicce, secondo un articolo del 2018. Quest'ultimo descrive che l'enorme onda ha trascinato il pianeta, alterandone la velocità di rotazione, ma non ha spiegato la super-rotazione di Venere.

Il nuovo studio afferma che c'è molto di più nell'atmosfera di Venere e che la super-rotazione è correlata non solo alle onde di marea atmosferiche, ma anche ad altre caratteristiche. Nello specifico, sembrano esserci due fattori alla basa di questo fenomeno: all'equatore, il riscaldamento solare crea onde di marea atmosferiche sul lato in cui è giorno. Sul lato notturno il raffreddamento crea le stesse onde. Tuttavia, ai poli, "la turbolenza atmosferica e altri tipi di onde hanno un effetto più pronunciato".

Il secondo fattore ha invece a che fare con un fenomeno chiamato "marea termica"; l'American Meteorological Society descrive una marea termica come "una variazione della pressione atmosferica dovuta al riscaldamento differenziale diurno dell'atmosfera da parte del Sole", responsabile nell'accelerazione alle medie e alte latitudini. Servono altri studi, ma potremmo essere davvero vicini a risolvere un mistero di vecchia data.