Atomi che "nuotano in un liquido": l'incredibile video

La scienza fa sempre passi in avanti, specie nel controllo dell'infinitesimamente piccolo. Tutto ciò che riguarda atomi, elettroni, quark e via dicendo è sempre in fase di scoperta. Vengono ancora osservati fenomeni inusuali come il turbine di elettroni oppure, come in questo caso, il comportamento degli atomi immersi in un liquido.

I ricercatori dell'università di Manchester hanno sviluppato un nuovo metodo per studiare cellule liquide e, nel farlo, hanno ricreato il movimento di atomi singoli immersi in un liquido, questo per la prima volta. Nello studio pubblicato su Nature, il team ha creato una soluzione di acqua salata posizionandola tra due strati di grafene. Qui hanno poi inserito uno strato di solfuro di molibdeno e degli atomi di platino.

Utilizzando un microscopio elettronico a trasmissione (TEM), il team ha studiato il movimento degli atomi di platino sulla superficie del materiale. Il TEM ha richiesto condizioni di vuoto e pertanto era necessario il grafene per tenere intrappolato il liquido, altrimenti sarebbe stato tutto impossibile da studiare, mentre il vuoto cambia il comportamento del materiale.

Gli atomi di platino riposavano sulla superficie interna e il liquido li faceva scivolare a velocità più alte di quanto sarebbe successo senza liquido. È stato inoltre scoperto che la presenza di acqua salata comporta modifiche al luogo di riposo sulla superficie degli atomi. "Questo obiettivo importante è solo l'inizio - stiamo già cercando di usare questa tecnica per supportare lo sviluppo di materiali per processi chimici sostenibili, necessari per raggiungere l'obiettivo di zero emissioni."

È possibile vedere in alto il video di questo movimento degli atomi. Ci sono tanti modi in cui questo esperimento può aiutare le tecnologie più reali, come il produrre idrogeno sostenibile e molto altro ancora.