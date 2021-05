ATP Roma, dove vedere in chiaro la finale tra Djokovic e Nadal?

Ci siamo: tra pochi istanti a Roma si troveranno di fronte nella finalissima degli ATP Nole Djokovic e Rafa Nadal. La partita è molto attesa da appassionati e non, ma dove vederla in chiaro e streaming gratuitamente?

Il via è previsto alle 17 di oggi, domenica 16 Maggio 2021. Il numero uno e numero tre al mondo si troveranno di fronte in un incontro che si prospetta spettacolare, con lo spagnolo che parte da favorito dal momento che la terra rossa è da sempre stato il suo habitat naturale.

Il match potrà essere visto su vari canali. In chiaro, la diretta sarà proposta su Mediaset Play Infinity (l'ex Mediaset Play), ma anche su Sport Mediaset e su Italia 1.

Anche Sky ovviamente darà ampio spazio alla finalissima: prevista la diretta su Sky Sport Arena HD, ma anche su Sky Sport Uno. Per coloro che non sono a casa e non possono seguirla in TV, è disponibile anche la diretta su Sky Go e su Now TV: in quest'ultimo caso ovviamente è necessario disporre di un abbonamento ad hoc, mentre come abbiamo avuto modo di spiegare a più riprese su queste pagine, Sky Go e Sky Go Plus sono compresi negli abbonamenti. Ovviamente è obbligatorio avere un abbonamento a Sky Sport.