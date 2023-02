Gli attacchi DDoS sono aumentati nel 2022 e sono sempre più pericolosi

L’attacco DDoS più grande di sempre bloccato da Cloudflare giusto questo mese è solo uno dei tanti che gli esperti di cybersicurezza hanno monitorato negli ultimi mesi. Secondo recenti analisi, infatti, gli attacchi Distributed Denial of Service sono aumentati vertiginosamente nel 2022, allarmando aziende e non solo.

A parlarne sono stati i ricercatori di Qrator Labs che, come ripreso da Techradar, hanno notato un aumento delle offensive del 73% su base annua, con i cybercriminali del caso attirati principalmente da media (costituiscono il 18,5% degli attacchi DDoS identificati su scala globale), sistemi di pagamento (13%) e banche (10%). Il primo bersaglio viene preferito alla luce del loro ruolo nella comunicazione dei conflitti sociali e politici nella società, mentre istituti bancari e sistemi di pagamento sono i settori più redditizi per gli aggressori.

Scendendo nel dettaglio, il primo trimestre del 2022 è stato quello in cui si è verificata la maggior parte degli attacchi, pari per l’esattezza al 43,2%; nel Q2 2022 si è registrato invece il 23,3%, e la percentuale scende per il terzo trimestre (20,5%) e il quarto (13%).

La durata degli attacchi DDoS è poi decuplicata in soli 12 mesi, passando da circa 10 ore a 10 giorni. Come se non bastasse, sono decisamente più complessi e ottimizzati, pronti a sfruttare botnet più potenti per mantenere l’attacco attivo per settimane.

Se non altro, a quanto pare i ransomware sono diventati una minaccia meno pericolosa.