Attacchi ransomware contro le metropoli: 225 sindaci americani si alleano

Ha fatto molto discutere l'attacco ransomware contro la città di Baltimora avvenuto a maggio: la metropoli è rimasta per settimane senza servizi internet, trovandosi nella impossibilità di offrire ai cittadini grossa parte dei servizi pubblici. Ora, nella speranza di mitigare questo problema, 225 sindaci americani hanno stretto una alleanza.

L'accordo prevede che nessuna delle amministrazioni firmatarie ceda in futuro ai ricatti degli hacker. Come abbiamo più volte riportato sulle pagine di Everyeye, un attacco ransomware utilizza la crittografia per blindare il contenuto di una macchina. La vittima perde la possibilità di accedere al computer (o al server) e tutto il suo contenuto diventa inaccessibile, almeno che non si possegga della chiave necessaria alla decriptazione.

In genere alle vittime degli attacchi ransomware (non a caso ransom significa riscatto) viene richiesto di pagare una cospicua somma di denaro per ottenere la chiave di decrittazione.

Niente pagamento del riscatto, niente soldi per l'hacker. L'idea è quella di scoraggiare futuri attacchi ransomware rendendo chiaro fin da subito che l'operazione non porterà al risultato sperato.

In realtà le cose sono più complesse di così: in molti casi i dati "sequestrati" dagli hacker erano estremamente preziosi, si pensi alle cartelle mediche o allo storico di documentazione del catasto o del fisco. Si stima che l'attacco ransomware contro Baltimora sia costato alla città 18 milioni di dollari.

L'accordo è stato stretto durante la US Conference of Mayors di Honolulu, e uno dei principali sponsor della proposta è stato proprio il sindaco di Baltimora Sheryl Goldstein.