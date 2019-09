Attacco DDoS in Europa e Medio Oriente: Wikipedia va ko anche in Italia

La Wikimedia Foundation ha confermato che nel fine settimana Wikipedia è stata vittima di un grave attacco informatico di tipo DDoS, che ha reso inaccessibile il sito in tutta Europa e Medio Oriente. L'attacco ha colpito principalmente il Regno Unito, la Francia, Germania ed Italia, in cui l'enciclopedia è stata inaccessibile per varie ore.

In una dichiarazione la Wikimedia Foundation ha confermato che il sito è stato vittima di un "attacco malevolo che lo ha mandato ko in diversi paesi per periodi intermittenti". L'account Twitter di Wikipedia Germania ha affermato che il server è rimasto "paralizzato da un enorme e molto ampio attacco DDoS".

L'organizzazione ha anche affermato che, dal momento che Wikipedia è uno dei siti più visitati e famosi al mondo, attacchi di questo tipo non sono nuovi, e per questo motivo "opera in un ambiente sempre più sofisticato e complesso in cui le minacce sono in continua evoluzione. Per questo motivo, Wikimedia e la Wikimedia Foundation hanno creato dei sistemi ed addestrato del personale dedicato per monitorare ed affrontare quotidianamente tali rischi. Se si verifica un problema, impariamo da esso e ci miglioriamo per la prossima volta".

La matrice dell'attacco non è nota, ed ovviamente la fondazione l'ha condannato in quanto "minaccia il diritto fondamentale di tutti di accedere e condividere liberamente le informazioni".