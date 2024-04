L'Attacco Dei Giganti - The Final Season Box 1 è al MINIMO STORICO!

L'attacco dei giganti. The Final Season Box #01 (Eps. 01-16) (Limited Edition) (3 DVD+Digipack) è un'occasione unica per chi ama il genere Fantasy. Una prima parte della stagione finale che i fan non hanno tardato a recensire come "molta bella e piena di colpi di scena e molto intrigante con varie alleanze".

Oltre a 3 Blurayls contiene anche un emozionante libretto che descrive i vari personaggi.Così da potersi immergere ancora di più nella storia.

Ecco la trama ufficiale: Da ormai cento anni le alte mura che circondano Shiganshina hanno difeso la cittadina da un pericolo che gli abitanti si rifiutano persino di nominare.

Il giovane Eren si sente però come un animale in cattività e sogna di unirsi al Corpo di Ricerca e scoprire la realtà che lo circonda, sebbene avvenga spesso che le squadre inviate ritornino decimate.

Un giorno sogna l’attacco di esseri giganteschi e, anche se al risveglio ha rimosso ogni ricordo di quanto ha visto, gli resta addosso una strana sensazione. E poco più tardi accade l’imprevisto: un immenso Titano apre una breccia nelle mura di protezione. Inizia l'avventura!

Un'occasione unica, insomma. Oggi potrai fare tuo questo box a un prezzo al minimo storico: 41,99 euro, con l'11% di sconto.

