L'attacco di un grosso pitone ispira gli scienziati per un nuovo studio

A seguito dell’attacco di un grosso serpente appartenente alla famiglia dei pitoni un gruppo di scienziati ha indagato sul perché questi animali attaccano e tentino di mangiare prede molto più grandi di loro.

La bocca dei serpenti permette loro di divorare prede intere anche molto grandi. Spesso però questo, per il serpente, si rivela fatale. La nascita di questo studio è avvenuta a seguito dell’attacco di un pitone ametistino (Simalia amethistina). Questo serpente, lungo 4 metri e pesante 5 kg, si è intrufolato all’interno della dimora di uno degli scienziati ed ha morso l’uomo all’altezza dei glutei. Lo scienziato ha avuto un brusco e spaventoso risveglio e il serpente era così determinato a mordere che non voleva mollare la presa. Così, per staccarlo, è stata infilata una mano all’interno della bocca dell’animale per fare leva e rimuovere i denti dalla carne. Questo attacco ha portato gli scienziati a chiedersi cosa spinge questi animali ad attaccare e tentare di divorare prede molto più grosse di loro. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Austral Ecology e gli scienziati, tra cui lo sfortunato che è stata vittima dell’attacco, hanno ricercato notizie su altri attacchi simili.

Su 32 attacchi documentati, 9 di questi riguardavano prede molte più grosse del serpente e in almeno 3 tentativi il serpente è morto cercando di divorarle. Gli studiosi hanno notato che questi attacchi avvengono spesso in ambienti difficili per il serpente e che un abbondante pasto è molto importante per questo animale che è capace di rimanere a digiuno anche per molti mesi. Ecco quindi che mangiare una preda molto grande potrebbe tramutarsi in rischio, è vero, e potrebbe portare alla morte l’animale per rottura dell’esofago o per soffocamento, ma l’importanza di un pasto abbondante, in qualche modo, è più forte del pericolo.

Questo comportamento dell’animale, prosegue la ricerca, si può spiegare in un modo più “semplice”: la prospettiva che ha il serpente della preda spesso è solo parziale e non completa. Quando l’animale morde per mangiare non vede le dimensioni della preda nella sua interezza, così quando inizia a ingoiarla intera è ormai troppo tardi e non può più lasciarla andare e, a volte, questo si trasforma in una condanna per il serpente.