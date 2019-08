Attacco hacker a Capital One, anche Unicredit tra le società coinvolte?

L'attacco hacker di Capital One di cui abbiamo parlato ad inizio settimana potrebbe avere delle ripercussioni anche in Italia. Unicredit infatti ha annunciato di aver avviato un'indagine per tutelarsi e capire se tra i 100 milioni di utenti coinvolti ci potrebbero essere anche i propri.

In una nota diffusa dall'importante istituto di credito, si legge che “il 30 luglio UniCredit è stata informata che il suo nome è stato fatto in relazione con il problema di Capital One. La sicurezza dei dati e la privacy sono le priorità chiave da sempre. UniCredit ha contattato le autorità e sta indagando attivamente sulla questione”.

Ad oggi queste sono le uniche informazioni diffuse, ma l'attacco informatico orchestrato dall'ex dipendente Amazon potrebbe diventare un serio problema anche nel nostro paese, Capital One Financial solo lunedì ha reso noto di essere stata vittima di un data breach tra il 12 Marzo ed il 17 Luglio, che ha portato alla violazione dei dati di 100 milioni di clienti negli Stati Uniti e 6 milioni in Canada.

Le prime relazioni parlano di un attacco che avrebbe colpito solo i dati personali degli utenti (come nomi ed indirizzi), e non quelli delle carte di credito che fortunatamente sarebbero rimaste al riparo dal problema. L'attacco, inoltre, avrebbe riguardato solo i clienti che avevano richiesto la carta di credito alla filiale di Virginia di Capital One.