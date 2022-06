Attacco hacker comune di Palermo: in rete documenti, passaporti e carte d'identità

Gli hacker che negli scorsi giorni hanno preso di mira il Comune di Palermo non hanno perso tempo e, sebbene il sito web sia tornato operativo dopo quasi dieci giorni, hanno violato l’ultimatum e pubblicato online una miriade di documenti riservati.

Come riferisce AGI, infatti, Red Hot Cyber ipotizza che le parti non hanno raggiunto un accordo e per tale ragione Vice Society ha scelto di perseguire l’approccio più temuto: la pubblicazione dei documenti tra le mani degli hacker, i quali spiegano che “la prima parte delle informazioni gentilmente condivise con voi dai rappresentanti di questa società è stata pubblicata. Ce ne saranno altri domani”.

Nel messaggio è presente un link che rimanda ad una list di directory, raggiungibile tramite Tor da chiunque in quanto non richiede alcuna utenza o password, in cui sono presenti tantissimi documenti ed informazioni legati alle carte d’identità, passaporti, analisi cliniche del personale, archivi di posta elettronica, numeri telefonici di oltre mille addetti al comune, nomi, email, informazioni professionali sugli impiegati comunali con relativi pagamenti ed estratti conto, informazioni sui debiti fuori bilancio, contenziosi, bilanci e tanto altro.

“I dati sono veramente tanti e occorrerà sicuramente del tempo per comprenderli e analizzarli a fondo, ma sicuramente la fuoriuscita di queste informazioni consente di scattare una fotografia precisa del funzionamento interno del Comune di Palermo” afferma Red Hot Cyber, secondo cui “ora è importante avvisare immediatamente le persone coinvolte in questa fuoriuscita di dati, cosa che da quanto era stato riportato in precedenza, si stava già anticipando nelle strutture del comune di Palermo per arrivare a questo momento già pronti”.

Sulla questione sta comunque indagando anche la procura di Palermo per accesso abusivo a sistema informatico aggravato dalla finalità del terrorismo.