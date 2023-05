Attacco hacker in corso in Italia: preso di mira il Ministero del Made in Italy

Dopo le smentite sul presunto attacco hacker al sito web della CIE, oggi il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha confermato che il proprio portale è sotto attacco.

In una nota, il dicastero del Governo Meloni spiega che “a seguito di un intenso attacco cibernetico” che sta interessando anche altri domini nazionali, non è possibile accedere al “portale istituzionale e gli applicativi ad esso collegati”.

Fortunatamente però dalle verifiche effettuate non risultano compromissioni o furti di dati. I tecnici sono comunque al lavoro per “mitigare le conseguenze dell’attacco, anche se non risulta possibile prevedere i tempi per la ripresa del servizio”.

Almeno allo stato attuale, non sono arrivate rivendicazioni da alcun gruppo di malviventi informatici. Nella giornata di ieri però il collettivo filorusso NoName aveva ironizzato sui problemi al sito della CIE, ma da parte del Viminale era arrivata una secca smentita in merito ad un attacco hacker. Piuttosto, il Ministero dell’Interno aveva collegato i problemi a disservizi di natura tecnica che però sembrano in fase di risoluzione visto che almeno nel momento in cui stiamo scrivendo il sito web del documento di riconoscimento è tornato raggiungibile.

Ovviamente provvederemo ad aggiornarvi non appena dovessero emergere ulteriori dettagli sull'attacco informatico in corso nel nostro paese. Lo scorso Febbraio un massiccio attacco hacker in Italia aveva interessato decine di sistemi.