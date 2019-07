L'attacco hacker costa caro a British Airways, arriva la multa da 200 milioni di Euro

L'attacco hacker dello scorso dicembre costa carissimo a British Airways. Il Garante per la Privacy del Regno Unito infatti ha usato il pugno duro nei confronti della compagnia di bandiera, che è stata multata per oltre 200 milioni di Euro.

La notizia è stata diffusa dalla stessa società, che ha annunciato di essere stata multata per 204 milioni di Euro (184 milioni di Sterline) per la mancata protezione dei dati personali ed aver violato la normativa del GDPR. L'amministratore delegato Alex Cruz, in una nota si è detto "sorpreso e deluso della decisione dell'ICO. British Airways ha risposto rapidamente all'attacco criminale di furto dei dati dei clienti e non ha trovato prove di attività fraudolente nei conti interessati da questo attacco".

L'amministratore delegato di IAG, la società madre della compagnia aerea, ha già rivelato che nelle prossime settimane cominceranno i negoziati con l'ICO per ridurre l'importo della multa.

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi, lo scorso anno British Airways è stata colpita da un attacco informatico causato da un guasto ai computer. Gli hacker riuscirono a copiare i dati di 380.000 carte di credito, una stima poi corretta a 244.000 da parte del team informatico. Tra le informazioni trafugate figuravano i dati anagrafici e quelli dei metodi di pagamento (numero di carta di credito, scadenza e CVC).