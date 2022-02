Attacco hacker ai danni della Roscosmos: l'Agenzia Spaziale russa vittima di DDoS

Mentre continuano le operazioni delle truppe russe in Ucraina, da pochi minuti è emersa la notizia che sarebbe partito un attacco hacker di tipo DDoS ai danni della Roscosmos, l’Agenzia Spaziale Russa. Ad essere interessato è il sito dell’Agenzia, come confermato dalla stessa sul proprio profilo Telegram

Nel bollettino si legge che l’attacco è stato effettuato “usando un’ampia rete di boa dislocati su server in diversi paesi del mondo”. La Roscosmos, comunque, precisa che “i tecnici sono in grado di identificare l’autore dell’attacco” ed i dati saranno messi a disposizione delle autorità competenti.

Al momento ancora non sono arrivate rivendicazioni di alcun tipo e non è chiaro se dietro all’attacco ci sia Anonymous o meno. Qualche ora fa, su queste pagine abbiamo riportato la notizia relativa ai gravi attacchi hacker di Anonymous contro Russia e Bielorussia, che hanno portato alla pubblicazione sul web di informazioni sensibili come il database del Ministero della Difesa della Russia ed i progetti di armi della Bielorussia. Nella giornata di ieri Anonymous aveva dichiarato guerra alla Russia a seguito dell’invasione dell’esercito in Ucraina, che ha provocato e sta provocando scontri nelle principali città della nazione europea.

Da qualche giorno, intanto, in Ucraina si registrano blackout più o meno diffusi con internet.