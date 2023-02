Attacco hacker in Italia, il Governo: 'non colpite istituzioni o aziende critiche'

Nuovo aggiornamento sull’attacco hacker che ha colpito l’Italia ieri, dopo la riunione tenuta questa mattina a Palazzo Chigi alla presenza di Roberto Baldoni ed Elisabetta Belloni. Fortunatamente, dall'Esecutivo arrivano rassicurazioni.

Pur riconoscendo la gravità dell’accaduto, il Governo spiega che durante le verifiche è emerso che “nessuna Istituzione o azienda primaria che opera in settori critici per la sicurezza nazionale è stata colpita”.

Inoltre, le attività ricognitive compiute dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e la Polizia Postale hanno allontanato l’ipotesi che dietro l’attacco ci sia un soggetto statale. Piuttosto, “ è invece probabile l’azione di criminali informatici, che richiedono il pagamento di un ‘riscatto’”.

L’attacco a quanto pare è emerso già nella serata del 3 Febbraio 2023, ma è culminato ieri in maniera più diffusa. In risposta a tale aggressione, “l’Agenzia aveva allertato tutti i soggetti sensibili affinché adottassero le necessarie misure di protezione. Taluni dei destinatari dell’avviso hanno tenuto in debita considerazione l’avvertimento, altri no e purtroppo oggi ne pagano le conseguenze”.

L’ACN ha anche raccomandato a tutte le realtà di intensificare tutte le misure di prevenzioni possibili. “Il lavoro che ACN e Polizia postale stanno svolgendo in queste ore è anche quello di identificare tutti i soggetti potenzialmente vulnerabili, in modo da circoscrivere gli effetti negativi che potrebbero derivare non solo per i loro sistemi informatici, ma pure per la popolazione (si pensi alle ricadute relative al blocco del sistema di una ASL)” conclude la nota.