Attacco hacker Lazio, il portale delle vaccinazioni torna online: recuperato il backup

La vicenda dell'attacco hacker alla Regione Lazio continua ad "alimentare" il dibattito relativo alla sicurezza informatica (le indagini per scovare i colpevoli sono in corso, supportate anche da FBI ed Europol). Nel frattempo, il portale delle vaccinazioni è stato riportato online.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Rai News, nonché come fatto sapere dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti tramite Twitter, il succitato sito Web è tornato operativo dal pomeriggio del 5 agosto 2021. In serata è inoltre arrivata un'altra buona notizia: "Gli operatori sono riusciti ad accedere ai dati di backup", ha scritto Zingaretti in un tweet.

Il presidente della Regione Lazio ha poi chiarito ulteriormente la questione sul suo profilo Facebook: "Si è conclusa la verifica su un sistema di ultimissima generazione dove era stato effettuato il backup e protetto da hardware acquistato grazie agli ingenti investimenti sostenuti dalla Regione Lazio e da Laziocrea in questi anni per la sicurezza informatica.

Al termine di tutte le verifiche tecniche possiamo annunciare che gli operatori sono riusciti ad accedere ai dati del backup (ultimo aggiornamento venerdì 30 luglio).

Al momento stiamo verificando e analizzando la consistenza dei dati in modo da ripristinare nel più breve tempo possibile i servizi amministrativi e per i cittadini.

Questo risultato, per cui sono state necessarie molte ore di lavoro, è un'ottima notizia perché potrebbe riconsegnarci libera l'intera banca dati della Regione ed è stato possibile sfruttando le caratteristiche tecniche di un hardware particolarmente sofisticato, che consente, tra le altre cose, di recuperare dati cancellati, installato nel 2019 all'interno del nuovo data center".