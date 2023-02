Attacco hacker massivo verso l'Italia: da TIM al Ministero degli Esteri

Non è passato molto tempo da quando abbiamo fatto riferimento su queste pagine al numero di attacchi DDoS in aumento. Ebbene, di recente un gruppo di hacker ha rivendicato un attacco massivo verso l'Italia, che ha colpito diverse importanti realtà nostrane, da TIM al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Si fa riferimento proprio ad attacchi DDoS (Distributed Denial of Service), atti a mettere "fuori uso" i portali di importanti aziende e istituzioni. Tra i nomi che saltano all'occhio, oltre a quelli già citati, fonti come Repubblica e ANSA citano Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Carabinieri, BPER e A2A. Si tratta insomma di realtà ben note nell'ambito del nostro Paese, ma sarebbero coinvolti anche portali come quello legato alla carta d'identità.

C'è già una rivendicazione, effettuata da un gruppo filorusso che sembra farsi identificare come "NoName", seguito dal numero "057". Stando alle fonti, quest'ultimo avrebbe infatti ricondotto il tutto, mediante profili Telegram, alle operazioni effettuate dall'Italia in sostegno all'Ucraina.

Gli attacchi DDoS relativi all'Italia sembrerebbero essere iniziati nella giornata del 21 febbraio 2023. La scelta del gruppo di hacker non sembra essere casuale, considerando il fatto che il periodo è quello in cui Giorgia Meloni si è recata a Kiev, capitale dell'Ucraina, per una visita. In totale, il numero di attacchi ammonterebbe a una decina, anche se le fonti non indicano ulteriori nomi di realtà coinvolte.

Per il momento i sistemi di sicurezza sembrano reggere, considerando che diversi dei domini presi di mira da parte del gruppo di hacker risultano accessibili, come fatto notare anche dalle fonti. Ci sarebbe invece qualche problema in termini di login.