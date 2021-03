Attacco hacker a Microsoft Exchange: coinvolta anche l'Autorità Bancaria Europea

La violazione di Microsoft Exchange si fa sempre più seria e grave, e non è un caso che il presidente degli USA Joe Biden stia pensando di creare un task force per affrontare il problema. Le notizie che arrivano dall'Europa però non sono per nulla incoraggianti, in quanto è stata coinvolta anche l'Autorità Bancaria Europea.

In una dichiarazione rilasciata di recente, il regolatore bancario dell'Unione Europea ha infatti confermato di essere stato "oggetto di un attacco informatico che ha coinvolto i server di Microsoft Exchange".

Nel precisare che sono in corso le indagini del caso per fare chiarezza sulla questione, l'EBA ha aggiunto che "poichè la vulnerabilità è correlata ai server di posta elettronica, l'aggressore potrebbe aver ottenuto l'accesso ai dati personali tramite i messaggi di posta elettronica conservati su tali server. L'EBA è al lavoro per identificare quali dati siano stati sottratti". L'EBA, ad ogni modo, come misura precauzionale aveva deciso di mettere offline tutti i suoi sistemi di posta elettronica, salvo poi ripristinare il tutto nella giornata di ieri quando i sistemisti hanno annunciato che "l'infrastruttura di posta elettronica EBA è stata protetta e le nostre analisi suggeriscono che non è stata eseguita alcuna estrazione di dati e non abbiamo indicazioni per ritenere che la violazione sia andata oltre i nostri server di posta elettronica".

Nel frattempo, è stato pubblicato un tool che consente di scoprire se il proprio server di Exchange è stato violato.