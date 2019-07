Attacco hacker a Nexi: in rete i dati degli utenti, ma le carte di credito sono al sicuro

Nexi ha confermato che i dati di 18.000 clienti della società sono stati pubblicati su un sito web straniero, ma fortunatamente non sarebbero state divulgate informazioni di natura finanziaria come quelle relative alle carte di credito. La dichiarazione, ripresa da Reuters, era attesa in quanto nelle prime ore erano circolate altre voci.

La società ha anche dichiarato che non è stata rilevata alcuna violazione dei propri sistemi di sicurezza e che in molti casi i dati pubblicati non corrispondevano a quelli presenti nei propri database.

I responsabili di Nexi hanno però preso nota della pubblicazione su un sito internet straniero di un "post anonimo contenente una lista di circa 18mila nominativi".

Come ripreso da Repubblica, ogni file Pastebin era anticipato dai saluti ai vertici della società: "dati personali clienti Nexi Spa. Un saluto a Paolo Bertoluzzo, Luca Biancardi, Alessandro Cocciolo. Un abbraccio dagli schiavetti di Montefeltro" era il messaggio beffardo e di natura chiaramente ironica presente ad inizio file.

La notizia era finita anche su LinkedIn, dove l'ethical Hacker Pawel Zorzan ha affermato che "le implicazioni legali ed i danni potrebbero essere estremamente grandi".

Fortunatamente però il problema è stato minimizzato da Nexi, che ha tranquillizzato i propri utenti soprattutto sulla sicurezza delle carte di credito.