Attacco hacker all'Ospedale Vanvitelli di Napoli: problemi per i pazienti

Come riportato dal Corriere della Sera, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Napoli Luigi Vanvitelli ha comunicato di essere stata vittima di un attacco informatico di tipo ransomware. Sulla questione sta indagando anche l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ma intanto si moltiplicano i problemi per i pazienti.

Il direttore generale Bruno Frattasi nello spiegare la il Csirt sta lavorando per comprendere le dimensioni dell’attacco, e fornire all’ospedale ogni forma di supporto, ha rinnovato “l’invito a tutte le realtà pubbliche del settore sanitario, i più impattati nel nostro paese, a proteggere i propri sistemi informatici adottando le soluzioni tecniche ed organizzative del caso, anche attraverso il loro aggiornamento costante per non cadere vittima di questi attacchi”.

Lo stesso quotidiano osserva che anche la scorsa settimana l’Azienda Ospedaliera Vanvitelli era stata vittima di un altro attacco, ma in tal caso di mira era tata presa la centrale operativa del 118, la cui rete informatica era andata in tilt costringendo gli operatori a redigere le schede a mano.

A quanto pare, non ci sarebbero state richieste di riscatto: l’attacco si sarebbe concentrato sui software per le analisi di laboratorio, provocando problemi anche per i pazienti da lunedì. Almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, però, non sarebbe arrivata nessuna richiesta di riscatto.