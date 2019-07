Attacco hacker al PD: irraggiungibili le piattaforme online del partito

Nella giornata di ieri il Partito Democratico è stato vittima di un massiccio attacco hacker che ha interessato le piattaforme online del gruppo politico italiano. A darne l'annuncio Marco Miccoli, il responsabile della comunicazione.

Secondo quanto riferito da Il Fatto Quotidiano, il tutto si sarebbe svolto su più fronti.



Il primo episodio sarebbe avvenuto nella prima mattinata, poco prima di un incontro con la stampa convocato al Nazareno per parlare dello spinoso tema delle fake news che ha visto protagonista il Partito di recente. A ridosso della conferenza, l'intero network online è risultato inaccessibile per svariate ore, diventando impossibile da visitare.



“Sono stati irraggiungibili i siti del Partito Democratico, del gruppo dei senatori e di Democratica“ ha spiegato Miccoli, il quale ha osservato che "si tratta di una circostanza inquietante e davvero sorprendente, avvenuta in coincidenza con la conferenza stampa organizzata per presentare le denunce e le iniziative giudiziarie contro le diffamazioni online“.

Il segretario del Partito, Nicola Zingaretti, ha affermato che dietro la serie di attacchi potrebbe esserci un'organizzazione ed ha chiesto l'apertura di un'inchiesta per fare luce sulla vicenda.

Nella serata è anche arrivato un tweet sull'account ufficiale del PD, che dopo alcune verifiche ha confermato che la causa che ha reso irraggiungibili i siti per diverse ore "si può qualificare come un attacco hacker".