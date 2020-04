Attacco hacker alla piattaforma di didattica a distanza Axios, bloccate le lezioni

Niente scuola per migliaia di studenti. E' finita ko infatti la piattaforma di didattica a distanza Axios, che in queste settimane è diventata molto popolare a causa delle misure di contenimento imposte dal Governo Italiano. Dall'azienda che gestisce il servizio fanno sapere che si è trattato di un attacco DDoS.

I sistemisti si sono immediatamente messi all'opera per ripristinare il funzionamento, e se per alcuni Axios è tornato accessibile, per altri risulta ancora impossibile effettuare il login.

Sulla homepage del sito web campeggia un messaggio in cui l'azienda si scusa con tutti e spiega che “purtroppo da questa notte la nostra struttura è continuamente vessata da attacchi informatici (tipo DDoS) da parte di hacker. Abbiamo bloccato questo attacco grazie al tempestivo intervento dei nostri tecnici e quelli di Aruba Enterprise, purtroppo il servizio nella giornata di oggi potrà subire delle alterazioni e non funzionare regolarmente“.

Ovviamente, a seguito del ripristino Axios ha già annunciato che denuncerà l'accaduto alla Polizia Postale, in modo tale da fare luce sul gruppo di hacker che ha portato avanti questo attacco.

Si tratta però di una grana non di poco conto, che arriva nel giorno in cui il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute ha dato parere negativo al ritorno in aula il 18 Maggio. Gli studenti quindi dovranno continuare ad affidarsi alla didattica in distanza per tutto l'anno scolastico.

Non si tratta dell'unico attacco hacker in questo periodo di emergenza: qualche giorno fa abbiamo parlato dell'attacco ai danni dello Spallanzani di Roma, mentre di recente è stata scoperta la violazione ai danni di Email.it.