Attacco hacker contro la Pubblica Amministrazione: buste paga a rischio?

Un attacco hacker su larga scala sta interessando la pubblica amministrazione in queste ore, e secondo quanto riferito dal Corriere della Sera ancora non sarebbe in via di risoluzione sebbene sia iniziato lo scorso 8 Dicembre alle ore 5.

Ad essere bloccati sono molti dei sistemi della pubblica amministrazione, che sarebbero criptate a causa di un ransomware che però ancora non è stato rivendicato, così come non è giunta alcuna richiesta di riscatto (sebbene comunque in casi come questi le autorità non paghino mai)..

A quanto pare dietro ci sarebbe uno dei gruppi hacker che negli ultimi tempi avrebbe fatto registrare altre controffensive di questo tipo, i quali potrebbero aver sfruttato una vulnerabilità per intrufolarsi nei sistemi e procedere con l’attacco.

Secondo alcuni una richiesta di riscatto sarebbe arrivata, ma non sono giunte conferme ufficiali in merito.

Tra i servizi compromessi figura il software in cloud Urbe che gestisce l’anagrafe dei servizi cittadini, ma sono state pesantemente colpite anche le amministrazioni centrali e quelle delle grandi città, e molti servizi digitali che sono stati bloccati come quello che si occupa della gestione dei cedolini. Una fonte anonima però tranquillizza tutti ed afferma che “al momento va considerata remota” l’ipotesi di un blocco dell’erogazione delle tredicesime.

L’AGID intanto è già intervenuta ed ha chiesto dettagli in merito, ma in campo c’è anche l’Agenzia per la Cybersicurezza.