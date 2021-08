Attacco hacker Regione Toscana: dati epidemiologici distrutti ma non rubati, c'è il backup

Un attacco hacker ai danni della Regione Toscana si è verificato nella giornata di ieri, giovedì 19 agosto 2021, colpendo in particolare l’Agenzia regionale di sanità nel tentativo, avvenuto con successo, di distruggere numerosi dati epidemiologico-statistici. Fortunatamente, non è stato registrato alcun furto e i dati sono facilmente recuperabili.

Secondo quanto riportato da Ansa, fonti della Regione Toscana hanno condiviso con la stampa che l’attacco risalirebbe in realtà alla notte tra 17 e 18 agosto 2021, quando un ransomware “è riuscito a penetrare il sistema dell'Agenzia regionale di sanità. Sono andati distrutti alcuni file di alcune macchine di Ars. Il virus è stato individuato, bloccato ed è in corso il recupero totale dei dati andati distrutti nel frattempo”.

La situazione sarebbe dunque particolarmente positiva, nonostante l’attacco subito: i servizi di Ars non sono mai stati interrotti, come anche il corretto funzionamento del sito, le banche dati e la posta del server. Inoltre, nessun dato sensibile sarebbe stato raggiunto o rubato, grazie anche all’intervento pressoché immediato dei tecnici, i quali continuano a recuperare tutti i dati epidemiologici e statistici trattati grazie ai backup effettuati in precedenza e mantenuti in sicurezza.

Come da prassi, la Regione Toscana dovrebbe proseguire con una denuncia alla polizia postale e un’analisi ulteriore di come il ransomware possa essere entrato nella rete, distruggendo poi i dati nel mirino dell’hacker.

L’altro cyber-assalto visto recentemente alla Regione Lazio si è risolto altrettanto positivamente, dato che i dati sono stati recuperati dai backup non criptati. Inoltre, la medesima Regione è riuscita a respingere un nuovo attacco tra il 2 e il 3 agosto.