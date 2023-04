Attacco Hacker ai server di MSI: rubati TeraByte di dati dai server!

Dopo l'incredibile storia dell'attacco di NVIDIA agli hacker che avevano violato i loro server, anche MSI nelle scorse ore ha subito e confermato una violazione dei propri server.

In un comunicato apparso sul portale dell'azienda, il dragone di Taipei ha spiegato che "MSI ha subito un cyberattacco su parte dei suoi sistemi con informazioni sensibili. Dopo aver identificato delle anomalie di rete" spiega l'azienda, il dipartimento competente "ha rapidamente attivato massicce misure di difesa, portato avanti le procedure di ripristino, e segnalato l'imprevisto alle agenzie governative di difesa e cybersicurezza. Allo stato attuale, i sistemi violati sono stati gradualmente riportati alla normale operatività, con un impatto pressoché nullo sulle finanze".

L'azienda ha poi esortato gli utenti a "scaricare aggiornamenti di firmware e BIOS solamente dal sito web ufficiale e a non utilizzare fonti terze" per ottenere questo tipo di file, spiegando oltretutto che "MSI si impegna a tutelare sicurezza dei dati e privacy dei suoi utenti, dipendenti e partner e continuerà a lavorare per rinforzare la propria struttura di cybersicurezza e gestione, per garantire la continuità della sua offerta e la sicurezza di rete".

Purtroppo, come si evince dal comunicato, non è dato sapere se siano stati violati dati dei consumatori; tuttavia, in rete si parla di un attacco ransomware portato a termine dal gruppo di cybercriminali Money Message, che avrebbe ottenuto codice sorgente, chiavi private e anche il framework per produrre BIOS funzionanti, oltre a 1.5 TB di dati dell'azienda, per un riscatto fissato a 4 milioni di dollari. Come sempre, restiamo in attesa di ulteriori sviluppi, ma ricordiamo che proprio in queste ore in rete sono state leakate le RTX 4070 custom di MSI.