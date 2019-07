Attacco hacker alla TV dei Rangers: il canale dirottato su un video porno

Imprevisto hot per Gers TV, il canale televisivo ufficiale dei Rangers. Durante la trasmissione dell'amichevole che la squadra di Steven Gerrard stava disputando contro il Blackburn, i fan si sono trovati di fronte ad un filmato pornografico.

Il tutto è avvenuto intorno al minuto 20 del match, quando le immagini pornografiche hanno invaso gli schermi di migliaia di tifosi, per pochi secondi. L'episodio ovviamente non è passato inosservato ed il club al termine dell'incontro ha diffuso un comunicato in cui ha reso noto che si è trattato di un attacco hacker ai danni del canale ufficiale.

I supporter ovviamente hanno accolto l'episodio con il classico senso dell'humor che li contraddistingue da sempre. Uno di questi si è chiesto se "guardare i Rangers ed un video porno non è la stessa cosa?", mentre un altro ha affermato che "è un calcio sexy. Si può dire?". Altri invece si sono mostrati contrariati rispetto a quanto accaduto: "non riesco a credere che dopo 20 minuti di partita il canale dei Rangers sia stato dirottato su un canale porno" ha scritto un utente, piuttosto infastidito.

Come segnalato da Sky Sport l'amichevole, che evidentemente è passata in secondo piano, è finita sul punteggio di 1-1. La speranza però è che episodi simili non avvengano a stagione in corso.