Un attacco informatico ha messo KO numerosi telescopi astronomici importanti

Un cyberattacco ha messo fuori gioco non uno, ma diversi telescopi astronomici. È quanto accaduto al National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab), un centro di ricerca per l'astronomia basata a terra, che ha visto paralizzate le sue operazioni per settimane a causa di un attacco informatico.

L'incidente è stato rilevato per la prima volta l'1 agosto, quando i sistemi informatici del NOIRLab hanno registrato un "incidente cibernetico" che ha richiesto la sospensione delle osservazioni astronomiche presso il telescopio Gemini North a Mauna Kea, nelle Hawaii.

Sebbene il team di sicurezza cibernetica del NOIRLab sia intervenuto prontamente per prevenire ulteriori danni, la decisione è stata quella di isolare i sistemi informatici dell'osservatorio, spegnendoli per precauzione. Settimane dopo, ben 10 telescopi rimangono ancora offline e il controllo remoto di molti è indisponibile.

Cosa c'è dietro questo attacco?

Il NOIRLab ha rifiutato di fornire dettagli sulla natura dell'attacco, ma non è la prima volta che gli osservatori astronomici sono presi di mira. L'anno scorso, lo scrutatore celeste ALMA in Cile è stato vittima di un attacco ransomware che lo ha tenuto offline per oltre un mese (è successo anche ad Hubble, ma per motivi differenti).

Gli hacker potrebbero essere interessati al valore dei dati scientifici e al costo economico che le strutture devono sostenere quando sono costrette a interrompere le operazioni. Inoltre, la mancanza di investimenti in sicurezza cibernetica potrebbe rendere queste strutture particolarmente vulnerabili.