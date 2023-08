Attacco informatico ai telescopi più grandi del mondo: ancora tutto chiuso

Sono ormai passate diverse settimane dall’incidente di cybersicurezza rilevato dai ricercatori della National Science Foundation (NSF) degli Stati Uniti ma alcuni due dei telescopi più grandi del mondo sono ancora offline.

La mattina del 1 agosto, il personale informatico del NOIRLab della NSF ha rilevato un'attività sospetta nei suoi sistemi informatici e per sicurezza ha deciso di chiudere le operazioni dei suoi giganteschi telescopi ottici a infrarossi da 8,1 metri di diametro a Maunakea, nelle Hawaii.

Il telescopio Gemini North alle Hawaii e il suo gemello, il telescopio Gemini South in Cile, oltre a una serie di telescopi più piccoli sulle montagne di Cerro Tololo, sono stati spenti come misura precauzionale e al momento non si sa quando torneranno in funzione.

Sebbene non sia chiaro quale sia il pericolo che i telescopi hanno potuto correre, la minaccia ci ricorda che la scienza è un'attività molto costosa. Ogni giorno in cui queste strutture rimangono inaccessibili ai ricercatori migliaia di dollari vengono bruciati.

Nell'ottobre 2022, ad esempio, gli hacker hanno avuto accesso all'Atacama Large Millimeter Array Observatory in Cile, costringendo a mesi di chiusura che sono costati alla struttura circa 250.000 dollari al giorno.

Ma questi incidenti causano problemi che vanno al di là dei danni economici. Gli studi astronomici, infatti, richiedono spesso tempistiche precise e interruzioni come queste possono provocare la perdita di enormi quantità di dati e rovinare interi progetti di ricerca.