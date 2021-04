Attacco ransomware Apple, hacker rimuovono gli schemi dal loro sito: che succederà?

La scorsa settimana il fornitore di Apple Quanta Computer ha subito un attacco ransomware che ha portato al furto degli schemi segreti dei nuovi MacBook e alla richiesta di 50 milioni di dollari per evitarne la maggiore diffusione. Nelle ultime ore, però, il team REvil ha rimosso le immagini dal sito. Ora ci si chiede: che succederà.

A riportare questa novità nella vicenda tra il colosso di Cupertino, gli hacker di REvil e il fornitore Quanta è il sito MacRumors, il quale ha confermato la rimozione dei documenti ottenuti dal sito ufficiale presente nel dark web. L’ultima dichiarazione relativa al tentativo di estorsione è stata pubblicata proprio dai criminali, i quali avrebbero contattato direttamente Apple per il riscatto in seguito al rifiuto di pagamento da parte di Quanta Computer.

Il gruppo avrebbe minacciato la Mela di pubblicare nuovi dati ogni giorno fino al 1° maggio – e, infatti, ne sono apparse alcune online confermando l’autenticità dell’attacco -, salvo il pagamento del riscatto di 50 milioni che avrebbe portato poi all’eliminazione di tutti i file.

Non è dunque esclusa anche la possibilità del pagamento da parte della società di Tim Cook, ma le circostanze rimangono talmente misteriose che per ora bisogna continuare a considerare ogni pista possibile, compresa un’accelerazione dell’offensiva da parte di REvil. Per questo osserveremo ancora la vicenda e vi aggiorneremo nel caso di novità.

Intanto Apple ha annunciato nuovi investimenti per 430 miliardi di dollari negli Stati Uniti, dedicati alla ricerca e sviluppo in ambito 5G e alla creazione di nuovi posti di lavoro. O ancora, si parla di un possibile rinvio del lancio di Apple Glass.