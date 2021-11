Attacco ransomware al comune di Torino: bloccati PC e servizi per i cittadini

Ancora un attacco ransomware ai danni della pubblica amministrazione. Questa volta nella morsa degli hacker è finito il Comune di Torino, vittima di un attacco hacker che sta provocando non pochi disagi e bloccato alcuni dei servizi essenziali come quello anagrafe.

"Comunichiamo che è stata sospesa questa mattina l'attività di alcuni servizi, tra cui quelli anagrafici" si legge in un comunicato pubblicato dal Comune, che specifica come i tecnici della città e del CSI Piemonte (il Consorzio Pubblico che Gestisce i Servizi Informatici) sono al lavoro per "ripristinare il funzionamento corretto del sistema e, al più presto, consentire a uffici e sportelli di operare in sicurezza". Sulla questione sta indagando anche la Polizia Postale.

Lo stesso capoluogo piemontese sottolinea che l'attacco hacker che ha interessato il Comune è di tipo ransomware, e come avvenuto anche in altre circostanze in altre parti del mondo, ha bloccato i PC su cui si è propagato, chiedendo un riscatto per lo sblocco.

Dal Comune però fanno emergere del cauto ottimismo, visto che "il numero delle postazioni di lavoro colpite risulta essere contenuto. Il Comune di Torino e il Csi Piemonte si sono subito attivati con azioni di contrasto mirate a circoscrivere il perimetro oggetto di attacco: in particolare sono stati staccati i domain controller per evitare accessi agli share di rete, sono state cambiate le utenze di admin, è stata chiusa la rete comunale e avviata comunicazione interna e ad altri clienti".

La Stampa riferisce che agli impiegati è stato chiesto di non accendere i PC per evitare la propagazione del virus, ma comunque i servizi del Comune non sono stati compromessi. "Si rassicurano gli utenti che nessun dato personale è stato compromesso e che sono disponibili i backup" conclude la nota, che specifica che nei prossimi giorni saranno chiari i tempi di ripristino.

Questa notizia arriva a qualche settimana dall'attacco ransomware alla Siae, ma soprattutto dopo i rapporti relativi alla pericolosità degli attacchi ransomware agli ospedali.