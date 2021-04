Attacco ransomware ad un fornitore Apple: rubati gli schemi segreti dei nuovi MacBook

Mentre Apple stava tenendo l'evento Spring Loaded in cui hanno debuttato i nuovi iPad Pro con M1, uno dei suoi principali fornitori per le componenti dei MacBook subiva un attacco ransomware da 50 milioni di dollari.

La notizia è stata riportata anche da Bloomberg, secondo cui REvil avrebbe confermato di avuto accesso ai computer interni di Quanta Computer, riuscendo ad ottenere quindi immagini e schemi dei MacBook ancora non lanciati sul mercato. Tali schemi includono "numeri di serie specifici dei componenti, dimensioni e capacità ed altre informazioni sulle componenti".

Bloomberg ha avuto modo di accedere a tali documenti ed ha confermato l'enorme mole di informazioni disponibili negli schemi.

Quanta Computer lavora anche con altri marchi come HP e Facebook, ma il ransomware ha preso specificamente Apple. I malviventi hanno chiesto ad Apple di pagare il riscatto per non divulgato le immagini.

Dal suo canto, un portavoce della compagnia di Cupertino si è rifiutato di commentare, ma Quanta Computer ha riconosciuto l'attacco ed ha affermato di non aver registrato alcun "impatto materiale" sulle operazioni. Gli attacchi infatti avrebbero colpito un numero limitato di server, ed i gestori di rete hanno immediatamente provveduto ad allertare le forze dell'ordine e le autorità preposte.

Non è chiaro quanti dati riservati abbia ottenuto il gruppo, tanto meno se Apple abbia intenzione di pagare il riscatto.