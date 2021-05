Attacco ransomware mette KO il sistema sanitario irlandese: 'Non pagheremo il riscatto'

Dopo l’attacco informatico a Colonial Pipeline, importante oleodotto statunitense che ha causato panico tra i cittadini oltreoceano, nelle ultime ore i malintenzionati del caso hanno deciso di condurre un attacco ransomware che sta mettendo in ginocchio l’intero sistema sanitario irlandese.

Secondo quanto riportato da media nazionali come Independent.ie, gli hacker in questione avrebbero usato il ransomware Conti conducendo quindi un attacco a doppia estorsione: prima i dati memorizzati nei sistemi bersaglio sono stati criptati, poi i malintenzionati hanno minacciato di rendere pubblica ogni informazione. Insomma, un doppio ricatto per doppio profitto, esattamente come nel succitato caso negli Stati Uniti conclusosi col pagamento di 75 Bitcoin ovvero 5 milioni di dollari circa al cambio attuale.

Anche in questo frangente i danni sono notevoli, dato che ora l’Health Service Executive (HSE) ha dovuto arrestare i sistemi informatici in via precauzionale chiedendo parallelamente il supporto a polizia, esperti di cybersecurity e governo. Intanto la campagna di vaccinazione in Irlanda prosegue e ormai ci si prepara a possibili ritardi nella gestione a causa dell’impossibilità di utilizzare sistemi elettronici; anche il Rotunda Hospital di Dublino ha dovuto agire in merito, cancellando ogni appuntamento per interventi di routine fissato per la giornata di oggi, 14 maggio 2021, eccetto casi sensibili come donne incinte da 36 settimane o più.

Paul Reid, direttore generale dell’HSE, ha dichiarato che questo attacco è stato un “tentativo serio e sofisticato” di irrompere nel sistema IT del sistema sanitario nazionale, ma che fortunatamente non è stato colpito nessun equipaggiamento necessario per salvare le vite dei pazienti. Di conseguenza, si tratta "solo" di una vastissima serie di problemi logistici. Ora il focus sarà quello di contenere i danni in questa “emergenza critica”. Fran Thompson, a capo della divisione comunicazioni e informazioni dell’HSE, ha specificato infine che la policy del governo in questi casi è quella di non pagare il riscatto, di cui al momento non è nemmeno nota la cifra effettiva: “Non abbiamo intenzione di pagarlo, aprirebbe un Vaso di Pandora”.

Intanto negli Stati Uniti Joe Biden ha firmato un nuovo ordine esecutivo per aumentare la rigidità lato cybersecurity, proprio in risposta ai fatti accaduti in questa settimana a Colonial Pipeline.