Attacco ransomware all'ospedale di Erba: bloccate 35mila radiografie

Non è la prima volta che accade un episodio del genere, e probabilmente non sarà nemmeno l'ultima. Come riportato da Il Giorno e la stampa nazionale, un gruppo di hacker ha infettato i sistemi dell'ospedale Fatebenefratelli di Erba con un ransomware che ha portato al blocco di oltre 35mila radiografie dei pazienti.

L'attacco informatico è avvenuto ad inizio Novembre, ma solo qualche giorno fa è emersa la notizia. Secondo quanto riferito, il modus operandi sarebbe stato lo stesso di quelli che hanno bloccato varie città americane. Gli hacker, probabilmente sfruttando una falla o inviando un file mascherato da documento, hanno infettato i sistemi del nosocomio con un ransomware che ha preso in ostaggio i computer e bloccato anche file cruciali per i pazienti, tra cui 35mila radiografie appunto.

Contrariamente a quanto avvenuto altrove, la direzione ospedaliera ha deciso di non cedere ai ricatti degli hacker, che come sempre hanno chiesto un vero e proprio "risarcimento" (probabilmente in Bitcoin) per sbloccare i file. Nei giorni successivi infatti è stata riportata una riduzione dei servizi, soprattutto all'interno del Pronto Soccorso e nel reparto di Radiologia, ma sono andati in tilt anche gli sportelli per le prenotazioni degli esami ed i turni dei dipendenti.

Un gruppo di tecnici assoldato dall'ospedale ha scoperto che le radiografie rubate risalgono agli ultimi dodici mesi. Gli uffici stanno contattando singolarmente i pazienti coinvolti per spingerli a presentare denuncia contro ignoti, per permettere loro di capire chi c'è alle spalle.

Le indagini saranno condotte dalla Divisione Distrettuale di Milano, in collaborazione con la Polizia Postale.