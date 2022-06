Un attacco ransomware ha riportato una contea degli USA indietro al 1977

Mentre continuano a rimbalzare le minacce di Killnet all’Italia, dagli Stati Uniti arriva una notizia incredibile. La contea di Somerset, nel New Jersey, è stata colpita da un attacco ransomware che di fatto l’ha riportata indietro nel 1977.

Nello specifico, l’attacco ha impedito qualsiasi tipo di operazione ed ha anche bloccato l’accesso ai dati essenziali. In una nota, la contea ha spiegato che “i servizi che dipendono dall’accesso ai database della contea sono temporaneamente non disponibili, come i registri fondiari, le statistiche vitali e i registri delle successioni. Le ricerche di titoli sono possibili solo su documenti cartacei datati prima del 1977”. Appunto, la contea è stata rispedita indietro di 45 anni.

L’attacco è avvenuto martedì scorso ed ha bloccato i servizi di posta elettronica ed ha reso l’ufficio del segretario della contea “impossibilitato a fornire la maggior parte dei servizi che dipendono dall’accesso a Internet”. Ai residenti che necessitavano di informazioni o altro è stato chiesto di contattare gli uffici governativi attraverso degli indirizzi Gmail aperti appositamente per l’occasone.

Per i servizi d’emergenza di Somerset, così come le prigioni ed i tribunali, le operazioni sono continuate a ritmo sostenuto, e le elezioni del New Jersey previste per il 7 Giugno 2022 si terranno regolarmente.

Qualche mese fa su queste pagine abbiamo pubblicato un approfondimento su come proteggersi dai ransomware.