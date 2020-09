Attacco ransomware all'università Tor Vergata, colpite anche le ricerche sul Coronavirus

Nel giorno in cui si registra lo stop ai test del vaccino di AstraZeneca, emerge un grave attacco informatico che ha colpito l'Università Tor Vergata di Roma venerdì scorso, coinvolgendo anche le ricerche in corso sul Coronavirus.

Secondo la ricostruzione pubblicata da Repubblica, i malviventi sarebbero entrati nella rete attraverso un server, utilizzando un ransomware che ha reso inutilizzabili alcuni documenti riguardanti le terapie contro Covid-19.

Al momento non è nota la matrice di questo attacco, che però avrebbe criptato i file presenti sugli hard disk, di fatto vanificando tutti gli sforzi portati avanti dalla comunità scientifica negli ultimi tempi. Nella lista dei documenti presi in ostaggio figurerebbero anche degli studi su molecole che potrebbero impedire la replicazione del virus nelle cellule umane.

Ad essere colpite sarebbero anche ricerche su malattie paralizzanti e sulle possibili forme di vita negli esopianeti. L'attacco complessivamente ha compromesso oltre 100 computer, oltre che i documenti a disposizione di studenti e professori che si affidavano al sistema cloud interno. Bloccata la didattica a distanza, proprio nella settimana che porterà alla riapertura delle scuole.

Il rettore, Orazio Schillaci, ha spiegato che al momento "non è stato chiesto alcun riscatto e non sappiano ancora cosa abbiano esfiltrato, ma siamo riusciti subito ad avviare contromisure circoscrivendo il danno e attivando il ripristino dal backup, così da non perdere dati, ricerche e assicurare il proseguimento della didattica". Per fronteggiare l'attacco, l'ateneo si è anche affidato ad un consulente in cybersicurezza che ha collaborato anche con Microsoft e la Presidenza del Consiglio. Obiettivo primario è capire la matrice dell'attacco, in collaborazione con la Polizia Postale.

Lo scorso Aprile era stato hackerato anche lo Spallanzani di Roma.