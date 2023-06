Attacco unico nel suo genere delle orche: strappano timone e inseguono barca per ore

Un gruppo di orche ha di recente quasi affondato un'imbarcazione mentre si trovava nello Stretto di Gibilterra, e ha persino inseguito la barca danneggiata fino al porto. Questo è il primo caso documentato di tali creature che mostrano un comportamento così aggressivo.

Nella maggior parte dei casi, le creature marine perdono interesse per le imbarcazioni dopo aver danneggiato il timone, ma durante l'ultimo attacco che è avvenuto nella notte del 24 maggio, il gruppo di mammiferi marini ha continuato a inseguire lo yacht chiamato "Mustique" anche dopo aver causato gravi danni.

Non è ancora chiaro se questo rappresenti un cambiamento nel comportamento aggressivo appreso da parte di questi esseri viventi nei confronti delle imbarcazioni a vela. L'equipaggio ha prontamente avvisato la guardia costiera spagnola, che ha rimorchiato la barca fino al porto di Barbate, ma le balene hanno continuato a seguire la barca fino a quando non hanno raggiunto la costa.

Gli scienziati per ora non hanno alcuna risposta su questo comportamento bizzarro e insolito da parte delle orche. Per questo motivo stanno già pianificando di utilizzare dispositivi di localizzazione satellitare per monitorare sei di queste creature marine coinvolte negli attacchi. Una di loro è già stata marcata con un GPS, anche se altri addetti ai lavori non sono per niente convinti di ciò, suggerendo che tale procedimento potrebbe solo peggiorare la situazione anziché migliorarla.

L'unica soluzione, almeno per ora, è quella di installare degli spuntoni "anti-piccioni" sul retro delle imbarcazioni. Insomma, questi animali continuano a stupire i biologi.