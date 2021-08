Attenti a queste app Android nel Google Play Store: contengono pubblicità invasiva!

La minaccia FlyTrap su Android non è l’unica del mese di agosto 2021: una nuova analisi condotta dagli esperti di cybersecurity di TrendMicro ha portato alla scoperta di un’ulteriore serie di app pericolose nel Google Play Store, le quali si mascherano da servizi per il mining di criptovalute ma, in realtà, vogliono rubare soldi agli utenti.

L’indagine in questione la trovate integralmente nella pagina indicata in calce all’articolo, da cui però riprendiamo alcuni dettagli fondamentali. Le applicazioni in questione sono sia gratuite che a pagamento e affermano tutte di essere in grado di offrire funzionalità di cloud mining “potenziate” rispetto alla concorrenza, semplicemente acquistando un abbonamento per 15 Dollari al mese.

In realtà, l’obiettivo di queste app era ed è semplicemente quello di visualizzare annunci pubblicitari invasivi all’utenza per trarre il maggiore profitto possibile, senza dunque offrire davvero le feature promesse in seguito al pagamento della quota indicata. Alcuni utenti hanno segnalato anche nelle recensioni del Google Play Store che tali app sono un vero e proprio scam, pensato per ingannare coloro che si interessano al mondo delle criptovalute e guadagnare somme importanti di denaro tramite pubblicità invasiva.

Le app interessate sono le seguenti:

BitFunds – Crypto Cloud Mining

Bitcoin Miner – Cloud Mining

Bitcoin (BTC) – Pool Mining Cloud Wallet

Crypto Holic – Bitcoin Cloud Mining

Daily Bitcoin Rewards – Cloud Based Mining System

Bitcoin 2021

MineBit Pro - Crypto Cloud Mining & btc miner

Ethereum (ETH) - Pool Mining Cloud

Al momento della scrittura dell’articolo ognuna di esse risulta rimossa dal Google Play Store, tuttavia chi le ha installate sul proprio smartphone dovrà provvedere a disinstallarle immediatamente. I dati di TrendMicro affermano, inoltre, che nel negozio di app per dispositivi Android esistono certamente altri prodotti simili ancora disponibili per il download, ma che per ora sono sfuggiti sia ai controlli della società di cybersecurity che di Big G stessa. In altre parole, attenzione a ciò che scaricate e utilizzate!

A proposito del sistema operativo del robottino verde, da metà agosto Android 12 Beta 4 è disponibile per il download.