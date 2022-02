Attenti a quale autenticatore 2FA scaricate su App Store: segnalate copie-malware

Nel corso degli ultimi anni il processo di revisione dell’App Store per dispositivi mobili Apple è stato oggetto di discussione più volte, come nel caso del gioco mobile creato per truffare gli utenti. Questa volta protagonista è una famosa app 2FA Authenticator firmata 2Stable, soggetta a imitazione da un vasto numero di truffatori.

Stando a quanto riportato anche dai colleghi di 9to5Mac, lo sviluppatore originale Kevin Archer ha condotto alcune analisi approfondite nelle ultime settimane relativamente all’efficacia delle parole chiave da lui usate per la sua app e, a sua sorpresa, sul mercato esisterebbero diverse altre app 2FA con descrizione e dettagli copiati e incollati. In altri termini, si tratta chiaramente di app non poco sospette.

Scendendo poi nel dettaglio, egli ha scoperto che l’app richiede di inserire una recensione positiva alla prima apertura – atto non consentito dalle linee guida stabilite da Apple per i contenuti dell’App Store – e poi procede domandando il pagamento di 3,99 Dollari a settimana per operare. Ovviamente, questo è un metodo per ottenere quantità di denaro importanti dagli utenti in maniera subdola.

Come se non bastasse, Archer ha poi scoperto una lunga serie di app analoghe con descrizioni estremamente simili e loghi identici, solamente dal colore differente e dai prezzi a volte più elevati: “Non capisco davvero come queste app superino la revisione dell'App Store quando non funzionano, copiano il design e richiedono un abbonamento settimanale”, ha dichiarato lamentandosi Archer stesso. La sua speranza ora è che lo staff Apple agisca rapidamente al fine di arginare il problema, ma si riserva non pochi dubbi al riguardo.

Restando nell’universo della Mela, un tipster ha anticipato tutti i Mac e MacBook in arrivo nel 2022.