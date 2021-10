Attenti a questa estensione Adblock su Chrome: in realtà è un adware

Torniamo anche oggi a parlare di sicurezza informatica: se ieri abbiamo parlato del nuovo ransomware Yanluowang in circolazione, oggi riprendiamo un rapporto di cybersicurezza riguardante un’estensione malevola su Chrome che si spaccia per Adblock ma, in realtà, introduce ancora più pubblicità invasive e pericolose.

Gli esperti di Imperva ne hanno parlato nel dettaglio, spiegando che questa estensione chiamata AllBlock si finge un prodotto per bloccare annunci pubblicitari. La sua attività reale è completamente opposta, in quanto si occupa di inserire annunci non autorizzati su pagine Web. Queste pubblicità si occupano spesso della sponsorizzazione di siti concorrenti a quelli visitati, specialmente in ambito e-commerce. O ancora, propongono sconti fasulli su programmi rinomati, ma anche sconti veritieri su software dannoso. I creatori dell’adware incasseranno dunque quote importanti per ogni click.

I ricercatori di Imperva Research Labs hanno scaricato loro stessi l’estensione AllBlock, scoprendo nel dettaglio il funzionamento dell’adware ma senza riuscire a individuare l’origine dell’attacco. Per i più interessati, AllBlock distribuisce domini dannosi sconosciuti per far sì che, anche al click su una pubblicità autentica, l’utente venga reindirizzato a un portale pericoloso o a una pagina diversa tramite link contenente affiliazione. Non manca, poi, la comparsa di annunci invasivi.

Veniamo quindi alla soluzione per coloro che hanno scaricato l’estensione AllBlock su Google Chrome. A quanto pare, è sufficiente rimuovere immediatamente l’estensione dal browser o verificare che sia stata rimossa automaticamente, dato che il colosso di Mountain View si è già occupato della rimozione dell’estensione dal Chrome Web Store.

Nel frattempo, ricordiamo ai lettori di prestare attenzione ai software e giochi che si scaricano illegalmente, dato che ultimamente tramite tali canali si sta diffondendo il trojan BloodyStealer.