Attenti a questa estensione di Google Chrome, contiene adware

Dopo il report di White Ops che ha reso note 19 applicazioni del Google Play Store con al loro interno adware, ora è l’ultima ricerca di Techdows ad avvertirci di un’estensione di Google Chrome che pubblica annunci e varie pubblicità nei risultati di ricerca del browser, tracciando la cronologia dell’utente.

L’estensione in questione si chiama Screenshot & Screen Capture Elite, pubblicata nel Chrome Web Store da codingwithpassion e scaricata da oltre un milione di utenti. Una volta installata, essa permette di catturare la pagina web aperta e modificare l’immagine ottenuta, per poi poterla caricare online e condividere con altre persone. Di nascosto, però, mostra anche annunci personalizzati non bloccabili con AdBlock o uBlock Origin, due delle estensioni più popolari di Google Chrome contro le pubblicità.

A svelare l’arcano sono state alcune recensioni aggiunte di recente: secondo questi utenti, l’estensione inizialmente funziona anche bene ma poi, dopo un certo periodo di tempo indeterminato, inizia a mostrare pubblicità su Chrome. Essendo personalizzate si presume che Screenshot & Screen Capture Elite sfrutti la cronologia per generare gli annunci perfetti.

Il consiglio è ovviamente quello di disinstallarla immediatamente e controllare in caso se l’avete anche in altri browser: alcuni utenti hanno segnalato che un’estensione dallo stesso nome ma con icona diversa è presente anche su Microsoft Edge.



In precedenza sono state rimosse altre 111 estensioni fraudolente da Google Chrome, sicuramente anche questa sparirà dal browser a breve.